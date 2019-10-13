شكرا لقرائتكم خالد القماش عن سبب اختفاؤه : معنديش علاقات وإسألوا وكلاء اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برر خالد القماش المدير الفني الأسبق، للنادي الاسماعيلي سبب اختفاؤه عن الساحة التدريبية في مصر خلال السنوات الاخيره بعدم وجود علاقات تجمعه بوكلاء. وقال القماش في تصريحات تلفزيونية : "وكلاء اللاعبين هما اللي بيحركوا المدربين في الدوري المصري" Advertisements أضاف : "الاتفاق بيتم بين المدرب والوكيل على تنصيبه مقابل تصدير اللاعبين له والحصول على العمولات" تابع القماش : تجمعني علاقات طيبة بالجميع ولكن لا أسوق نفسي، فعملي هو من يسوقني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد القماش عن سبب اختفاؤه : معنديش علاقات وإسألوا وكلاء اللاعبين... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.