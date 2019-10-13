شكرا لقرائتكم فرج عامر يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين بعد الراحة السلبية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقى محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه بالجهاز الفنى للفريق الكروى الأول تحت قيادة حسام حسن واللاعبين خلال التدريب المسائي اليوم عقب العودة من الراحة السلبية 24 ساعه التى منحها الجهاز الفنى للاعبين وطالبهم باستمرار الأداء الرجولى والإنطلاق نحو مقدمة الدوري .

وأكد عامر أن هناك عدد من اللاعبين انضموا إلي المنتخب الأول والأوليمبى والمنتخبات الدولية وهو ما يعد بمثابة تأكيد على أن فريق سموحه يضم مجموعة مميزة من اللاعبين مؤكدا على ضرورة التواجد وسط الكبار بالدورى المصرى.

ومن المقرر أن يلتقى سموحه أمام نظيره بيراميدز فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى الممتاز على ملعب الدفاع الجوى فى 17 من أكتوبر الجارى