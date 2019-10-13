فرج عامر يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين بعد الراحة السلبية...

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وأكد عامر أن هناك عدد من اللاعبين انضموا إلي المنتخب الأول والأوليمبى والمنتخبات الدولية وهو ما يعد بمثابة تأكيد على أن فريق سموحه يضم مجموعة مميزة من اللاعبين مؤكدا على ضرورة التواجد وسط الكبار بالدورى المصرى.
ومن المقرر أن يلتقى سموحه أمام نظيره بيراميدز فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى الممتاز على ملعب الدفاع الجوى فى 17 من أكتوبر الجارى
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