شكرا لقرائتكم مدير التسويق يكشف دور غالى وفضل في 8 صفقات نارية للنادي الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل كاشفا دور ثنائي النادي في الصفقات الشتوية للقلعة الحمراء قبل رحيلهما رسمياً.

وقال أمير توفيق خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت أن الثنائي حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة، ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة كان لهما دورا في الصفقات التي أبرمها النادي خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

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أضاف مدي التسويق بالنادي الأهلي أن التعاون مع حسام غالي وفضل استمر بعد رحيلهما وتحديداً الأول الذي يعمل في نادي الجونة حالياً.

وأوضح أمير توفيق أنه استفاد من التعامل مع الثنائي وأنهما كانا حريصين على مساعدتي لإنهاء بعض الصفقات بعد رحيلهما مثل حسين الشحات ورمضان صبحي وياسر ابراهيم وحمدي فتحي انتهينا منهم حيث انهيا الاتفاق مع اللاعبين قبل أن أتم التوقيع معهم، فيما قاما الثنائي بإنهاء 4 صفقات أخرى بالكامل قبل مغادرة النادي مباشرة، بإجمالي 8 صفقات للقلعة الحمراء.