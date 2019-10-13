شكرا لقرائتكم أمير توفيق يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جوزيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي كواليس مفاوضات القلعة الحمراء مع الداهية البرتغالية مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للقلعة الحمراء.

أكد أمير توفيق أن البرتغالي مانويل جوزيه كان مرشحاً لتولي القيادة الفنية للقلعة الحمراء عقب رحيل مارتن لاسارتي المدي الفني المقال.

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وقال أمير توفيق خلال حواره ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت الفضائية أن المفاوضات لم تنجح رافضاً الكشف عن تفاصيل تلك المفاوضات عدا أنه لم يكن المفوض للتفاوض مع.

أضاف أمير توفيق أن هناك عدد من المدربين كانوا مرشحين الا أن الرأي النهائي استقر على المدير الفني رينيه فايلر.