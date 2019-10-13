شكرا لقرائتكم وكيل أعمال طارق حامد يكشف حقيقة تمرد نجم الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد يحيي وكيل أعمال طارق حامد لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطني، إن ما نشره اللاعب في الساعات الماضية ليس لها علاقة بالنادي الأبيض وإنه أمر شخصي خاص به، موضحا إن اللاعب كل تركيزه في الوقت الحالي ينصب مع الفراعنة في إطار الاستعدادات للمواجهة الودية للمنتخب الوطني مع بوتسوانا.

تابع وكيل طارق حامد في تصريحات خاصة ل"الخليج 365"، إن عدم وجود تصريحا للاعب من قبل إدارة المنتخب بالحديث مع وسائل الإعلام في الوقت الحالي سبب عدم توضيحه للموقف لتركيزه فقط مع المنتخب الوطني، مؤكدا إن أي أمر له مع الزمالك سيكون بينه وبين مسئولي النادي الأبيض.