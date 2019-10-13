شكرا لقرائتكم أمير توفيق يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع اسلام عيسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير توفيق مدير التسويق بالنادي الأهلي حقيقة المفاوضات التي جرت بين القلعة الحمراء ولاعب المصري سابقاً وبيراميدز حاليا اسلام عيسى.

وقال مدير التسويق خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت أن المفاوضات مع اسلام عيسى لم ترتقي الى الجدية وكانت عبارة عن حديث وسطاء فقط ولم يصل الأمر الى رغبة النادي الحقيقية في التعاقد مع اللاعب.

ونفى أمير توفيق أن يكون الأهلي تقدم بعرض رسمي الى إدارة النادي المصري يطلب فيه الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.