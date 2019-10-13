الأهلي جدة يتوج بطلاً لسوبر الطاولة السعودي الإماراتي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مساء أمس الأول فعاليات النسخة الأولى للسوبر السعودي الإماراتي لكرة الطاولة 2019 والذي استضافته مكة المكرمة على مدار ثلاثة أيام.

وتوج الأهلي حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي 2018- 2019، بطلاً للنسخة الأولى للسوبر على حساب منافسه الوصل بالفوز 3-0 في المواجهة التي احتضنتها صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وتألق نجوم «الراقي» أمام منافسيهم من لاعبي «الإمبراطور»، بخسارة البولندي كارول بيوتر محترف «الأصفر» أمام منافسه عزام عالم 3-0 بالأشواط (11- 9، 11- 6، 11- 8)، وتفوق علي الخضراوي نجم الأهلي على منافسه عبدالله أحمد بالنتيجة ذاتها بالأشواط (11-6، 11- 4، 11-2)، فيما كسب أكرم الغامدي المواجهة أمام جاسم لنجاوي بالأشواط (11- 9، 17- 15، 11- 8).

وجرت مراسم تتويج الفائزين في أجواء بهيجة بحضور عبدالعزيز بن فهد السعيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وحسن الزرعوني أمين عام اتحاد الطاولة الإماراتي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي عبدالرحمن الراشد، وعبدالعزيز الطاهر، وياسر بن محمد الحبيش أمين عام الاتحاد السعودي.

وكانت مسابقات الفردي للاعبي المنتخبين السعودي والإماراتي والتي سبقت مباراة السوبر، شهدت تتويج عبدالعزيز العباد (السعودية) بالمركز الأول والميدالية الذهبية وحل ثانياً عبدالله البلوشي (الإمارات)، وعيسى إبراهيم (الإمارات) في المركز الثالث.

وحقق خالد الشريف (السعودية) المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات فردي فئة تحت 18 سنة، وحل ثانياً تركي المطيري (السعودية) وثالثاً عيسى إبراهيم (الإمارات)، وفي منافسات فردي فئة تحت 15 عاماً حقق اللاعب خالد الشريف (السعودية) المركز الأول والميدالية الذهبية وحل ثانياً سالم السويلم (السعودية) وثالثاً محمد الحواي (الإمارات)، وفي منافسات فردي فئة تحت 12 عاماً حقق اللاعب محمد السويلم (السعودية) المركز الأول والميدالية الذهبية وحل ثانياً هادي أبو الرحى (السعودية) وثالثاً منصور عبدالله (الإمارات).

وجاءت النسخة الأولى لسوبر الطاولة الإماراتي السعودي في إطار العلاقات المميزة التي تجمع الاتحادين، والتنسيق الكبير على مستوى اللعبة في المحيطين الإقليمي والقاري، وفي ظل الدعم الذي تحظى به رياضة كرة الطاولة من القيادة على مستوى البلدين الشقيقين.

وامتدح عبدالعزيز بن فهد السعيد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، نجاح النسخة الأولى لسوبر الطاولة السعودي الإماراتي، موضحاً أن الفعالية الأولى من نوعها على مستوى التعاون الرياضي بين الاتحادين تأتي امتثالاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين، مؤكداً الحرص على استمرار مثل هذه التفاعلات الرياضية التي تسهم في زيادة وشائج المحبة والترابط بين الشباب الرياضي في البلدين.

من جهته، ثمن حسن الزرعوني الأمين العام لاتحاد الطاولة نجاح النسخة الأولى للسوبر، وقال: «سعداء بالتواجد في مكة والمشاركة في النسخة التاريخية الأولى للسوبر والتي تعكس عمق وقيمة العلاقات الرياضية بين البلدين»، مشيداً بدور الاتحاد السعودي في توفير كل المتطلبات اللازمة لإنجاح الحدث الذي سينعكس إيجاباً على مستقبل اللعبة.

وكشف المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطاولة عن الترتيبات المسبقة لاستضافة النسخة الثانية من كأس السوبر السعودي الإماراتي في الإمارات العام المقبل، وقال: النجاح الكبير للنسخة الأولى يستحق التهنئة وسعداء بالتواجد الإيجابي للاعبي المنتخبين ونجوم الوصل والأهلي. الأجواء المميزة والنجاح الكبير للنسخة الأولى يعزز أيضاً من قيمة المنافسة على مستوى الدوري المحلي في الإمارات والسعودية كونه يوفر حوافز إضافية للفرق الفائزة بالتمثيل في المنافسة الغالية والمهمة.