الشارقة يهزم الوصل بالأربعة ويقفز إلى المركز الثالث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: مسعد عبدالوهاب وعصام هجو ونزار جعفر

صعد الشارقة إلى المركز الثالث في المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي بعد فوزه الكبير على ضيفه الوصل 4-صفر أمس أمام 250 متفرجاً في ختام الجولة الرابعة من المسابقة.

وحقق «الملك» فوزه الثاني توالياً بعد خسارتين ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، مقابل 7 نقاط للوحدة والفجيرة، وبقي الوصل خامساً وله 3 نقاط.

ورغم الغيابات في صفوف الشارقة، بسبب الارتباطات الدولية، فإنه تابع عروضه القوية، وافتتح التسجيل في الدقيقة 19 عبر تسديدة قوية من طارق الخديم، ثم أضاف الهدف الثاني برأسية المدافع حمد جاسم إثر عرضية من محمد عبدالباسط (63)، وسجل عمر جمعة الهدف الثالث بعد دقيقة واحدة، وسجل رافائيل الهدف الرابع في الدقيقة 90 بعد طرد خميس إسماعيل من الوصل.

وكسب الظفرة حوار الفرسان بفوزه على شباب الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد راشد في دبي لحساب المجموعة الأولى.

وعاد «فارس الغربية» بثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الأول بفارق المواجهة المباشرة عن شباب الأهلي الذي يملك نفس الرصيد.

وفي الدقيقة 15 احتسب الحكم ركلة جزاء للظفرة سددها جواو بيدرو وتصدى لها حارس شباب الأهلي حسن حمزة ببراعة حارماً الضيوف من التقدم، وفي الدقيقة 32 تمكن الظفرة من التقدم بهدف سجله المدافع محمد سيف مستثمراً كرة مرتدة من القائم إثر رأسية من البرازيلي جواو بيدرو.

وحسم البرازيلي جواو بيدرو المتألق الفوز لفريقه بتسجيله الهدف الثاني عندما ارتقى وحول الكرة برأسه داخل شباك شباب الأهلي.

واعتلى الفجيرة وصافة المجموعة الثانية بالفوز على ضيفه حتا بهدف وحيد حمل توقيع البرازيلي جوناثان خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب الفجيرة.

وبهذا الفوز رفع الفجيرة رصيده إلى 7 نقاط وعزز حظوظه في بلوغ الدور الثاني، فيما بقي حتا قابعاً في مؤخرة المجموعة بنقطته الوحيدة. فاجأ الفجيرة ضيفه مع انطلاقة الحصة بهدف التقدم عند الدقيقة 47 أحرزه البرازيلي جوناثان من تمريرة رائعة من مواطنه فرناندو جبرايل، الهدف كان له مفعوله في زيادة إيقاع المباراة خاصة من جانب الفريق الحتاوي الذي لم يهدأ لاعبوه رغبة في إدراك التعادل، إلا أن الفريق السماوي اصطدم بجدار دفاعي محكم.