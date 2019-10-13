اتحاد الكرة يثمن جهود الداعمين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد اتحاد الإمارات لكرة القدم بالدور الذي لعبته الهيئات والمؤسسات الوطنية في تنظيم مباراة منتخبنا الوطني مع إندونيسيا ومنها شرطة دبي وإدارة أمن المنشآت حيث خرجت المباراة في أبهى صورة، بجانب نادي النصر مستضيف المباراة، وفريق عمل المارشال الإماراتي، حيث تواجد عدد مقدر من المتطوعين من أبناء وبنات الإمارات لتقديم الدعم اللازم للجان المنظمة والجماهير، مشيدا كذلك بالراعي الرسمي لاتحاد الكرة «اتصالات» على دعمه للكرة الإماراتية ومياه العين لقيامها بتوفير المياه للجماهير.

وأشاد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، بالفوز الكبير لمنتخبنا الوطني، معتبراً أن هذا الانتصار لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين كل الأطراف.