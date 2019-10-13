إنجلترا تخسر بعد 44 مباراة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد المنتخب الإنجليزي من براغ مع خيبة هزيمة أولى في التصفيات منذ 10 أعوام بخسارته أمام تشيكيا 1-2 في تصفيات يورو 2020.

خسر المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في آخر 44 مباراة في التصفيات (أوروبا والمونديال)، وتحديداً منذ سقوطه بقيادة المدرب الإيطالي فابيو كابيلو أمام أوكرانيا صفر-1 في 2009 ضمن تصفيات مونديال جنوب إفريقيا 2010.

وبقيت إنجلترا في صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة أمام تشيكيا بفارق المواجهتين المباشرتين، فيما تحتل كوسوفو المركز الثالث بثماني نقاط من 5 مباريات.

وفي المجموعة الثامنة، يتواجه المنتخبان الفرنسي والتركي غداً الاثنين في باريس، وهما على المسافة ذاتها، وذلك بعد أن عاد الأول بفوز ثمين من عقر دار آيسلندا بهدف وحيد، إلا أنه لم يكن كافياً للانفراد بالصدارة؛ لأن منافسه التركي حقق فوزاً قاتلاً على ألبانيا بنتيجة مماثلة ضمن الجولة السابعة.

وحافظت تركيا على الصدارة برصيد 18 نقطة وبفارق المواجهة المباشرة أمام فرنسا، تجمد رصيد آيسلندا عند 12 نقطة في المركز الثالث، أمام كل من ألبانيا (9) وأندورا ومولدافيا (3 لكل منهما).

وفي المجموعة الثانية، واصلت أوكرانيا عروضها القوية بقيادة نجم ميلان الإيطالي السابق أندريه شفتشنكو، وذلك بتحقيق فوزها الخامس توالياً من أصل 6 مباريات وجاء على حساب ضيفتها ليتوانيا 2- صفر.

ورفعت أوكرانيا رصيدها إلى 16 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن البرتغال التي فازت على لوكسمبورغ 3- صفر سجلها برناردو سيلفا (16) والقائد كريستيانو رونالدو (65)وغونسالو غيديس (89).