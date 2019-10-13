«زيورخ» يفوز بالمركز الأولفي سباق مبرز للمحامل الشراعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي تراث الإمارات خلال افتتاح موسمه البحري عصر أمس، سباقاً مبرّزاً للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات.

وتوج حميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بنادي تراث الإمارات، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في السباق؛ حيث جاء في المركز الأول المحمل «زيورخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بقيادة النوخذة بطي مصبح حمد الغشيش المري، وأنهى السباق في زمن قدره ساعتان.

وفاز بالمركز الثاني المحمل «غازي» لأحمد سعيد سالم الرميثي، بقيادة النوخذة أحمد سعيد سالم الرميثي، فيما توج بالمركز الثالث المحمل «طوفان» لأحمد إسماعيل أحمد محمد المرزوقي، بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد محمد المرزوقي.

وشاركت في السباق الذي بلغت مسافته 25 ميلاً بحرياً، أكثر من 90 محملاً بعدد بحارة ونواخذة بلغ 1900 من مواطني الدولة،تنافسوا على جوائز نقدية قيّمة .