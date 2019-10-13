عمير بطل المحترفين.. والرميثي ينتزع لقب النوفيس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت مساء أمس الأول الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء ونجح في خطف لقب فئة المحترفين أو الفري رايد عمير سعيد عمير المهيري، وحل ثانيا في هذه الفئة خالد مطر العلي، وثالثا محمد أمير فياض، في حين تألق في فئة النوفيس أحمد سالم الرميثي بحصد المركز الأول، وحل ثانيا علي سالم علي الرميثي وثالثا جابر محمد آل علي، وفي فئة الناشئين حل في المركز الأول أحمد سعيد عمير المهيري، وثانياً حامد ناصر محمد البلوشي وثالثاً محمد ناصر محمد البلوشي.

وثمن ناصر الظاهري مشرف عام السباق الدور الكبير والفعال الذي قام به المتسابقون في تقديم فواصل جميلة من الاستعراض وتقديم مستويات مميزة من المهارة خلال السباق وقال: نجح المتسابقون في تقديم أداء مميز ولوحة جميلة نالت رضا الحاضرين وكانوا هم أساس نجاح السباق والاستعراض اليوم وأضاف: إعطاء كل متسابق دقيقتين من أجل تقديم أفضل ما يمتلك من حركات استعراضية كان كافياً جداً خاصة وأن الفرصة متاحة له منذ دخول البوابة الأولى من أجل أن يبدأ عرض مهاراته وما يمتلكه من حيل مختلفة عبر الاستعراض باللوح الخشبي.

وأكد الظاهري أن هذه الجولة كانت إعداداً للمشاركين قبل انطلاق الجولة الخاصة ببطولة العالم للتزلج على الماء والمقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل في أبوظبي.