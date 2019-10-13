شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة نادرة لألمانيا في إستونيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض المنتخب الألماني أمام نظيره الإستوني في تالين اليوم الأحد، مباراته الدولية رقم 959، وهي أول مباراة له في تالين منذ ثمانية عقود.

وتأتي مباراة اليوم ضمن المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو )2020، وكانت آخر مرة لعب فيها المنتخب الألماني في إستونيا قبل 80 عاماً، وكانت في 1939 وانتهت بفوز المانشافت بهدفين نظيفين. وخاض المنتخب الألماني أمام إستونيا أربع مواجهات فاز بها.

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