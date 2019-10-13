5 انتصارات جديدة للإمارات في «عربية المواي تاي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم مساء اليوم فعاليات البطولة العربية للمواي تاي لعام 2019، التي ينظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي لمختلف الأوزان والأعمار من الجنسين، وشهدت مشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 15 دولة. شهدت البطولة مشاركة منتخبات دول كل من، السعودية، والكويت، والبحرين، المغرب وسوريا ومصر والعراق والأردن وتونس والسودان وفلسطين وموريتانيا وليبيا واليمن، بجانب منتخب الإمارات منظم البطولة، وقدمت العديد من اللاعبين الصاعدين.

وكانت منافسات الجولة الثانية من البطولة التي أقيمت عصر أمس الأول قد شهدت 5 انتصارات لمنتخبنا الوطني، وأسفرت نتائج التصفيات على مستوى البنات والرجال عن فوز اللاعبة العراقية ليندا طلال على المصرية نهى علي في وزن تحت 54 كجم، والمغربية أميمة بن هروسا على الأردنية أمل الربيع، وعلى مستوى الرجال فاز الفلسطيني حمزة صيداوي على السوداني أسعد زيدان والمغربي خايا أيوب في وزن تحت 57 كجم، والإماراتي زكريا الجماري على المصري أحمد عبد الوحيد، والعراقي ساجد جواد على الأردني طارق ناصر، وفي وزن تحت 60 كجم فاز المصري أكرم أبو الكل على الأردني أمين حمد، وفي نفس الوزن فاز التونسي عبد الرحمن طرابلس على الكويتي عبدالله السيل والمغربي حبيل أنس على الإماراتي حمدان محمد، وفي وزن تحت 63.5 فاز الأردني سيف زقزوق على المصري هاشم النمر وفاز المغربي رشيد حمزة على الكويتي شملان العثمان، والعراقي أمير تأكيلا والتونسي خالج فهدي على الإماراتي إبراهيم بلال.

وشهدت منافسات فوق 67، 71، 75، و81 كجم تأهل 15لاعباً هم نور الدين سامير، الياس حبيب علي (الإمارات) سيف سلامة، عبدالله الجبارين محمد سلامة (الأردن) عبدالله زهيدي، أحمد أبو الوفاء، مرزوق سفياني (المغرب) أحمد مشرف، محمد الختوري (مصر) حسين الزبيدي أكرم النيسي، مصطفى التكريتي (العراق) حمد العماني (الكويت) علي الحافظ (سوريا).

هذا وأكد طارق بن هزيم المهيري، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمواي تاي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ والمدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة، أن فعاليات البطولة التي تختتم اليوم سارت كما خطط لها بفضل تكامل الجهود وتعاون المنتخبات الشقيقة وتراكم الخبرات الإدارية التنظيمية للكوادر المحلية، وذكر أن الاتحاد العربي برئاسة عبدالله النيادي يسعى ليجعل من أبوظبي عاصمة العالم لرياضة المواي تاي.

وأكد المهيري بأن اللجنة لم تستعن بتقنية الفيديو للثقة الكبيرة المتوفرة في كوادرنا العربية التحكيمية وتفهم الجميع لقانون اللعبة.