شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل أيرلندا وجورجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدر منتخب أيرلندا نقطتين ثمينتين في صدارة المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بتعادله سلباً مع مضيفه منتخب جورجيا في الجولة السادسة من دور المجموعات. وحصد كل فريق نقطة واحدة لترفع أيرلندا رصيدها في الصدارة إلى 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن منتخب الدنمارك الوصيف، مقابل خمس نقاط لجورجيا في المركز الرابع.

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