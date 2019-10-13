زيدان وسيدورف يشاركان في مؤتمر دبي للذكاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس دبي الرياضي عن مشاركة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وبطل أبطال أوروبا 3 مرات والحائز على العديد من الألقاب العالمية كلاعب ومدرب، بالإضافة إلى النجم كلارنس سيدورف في فعاليات «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي» الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنطلق فعالياته في الساعة التاسعة من صباح يوم غد الاثنين وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.ويتحدث زين الدين زيدان في اليوم الأول للمؤتمر الأول من نوعه، وقد سبق لزين الدين زيدان زيارة دبي لعدة مرات مع عائلته، حيث شارك في فعاليات مجلس دبي الرياضي كمؤتمر دبي الرياضي الدولي وجائزة دبي جلوب سوكر، وهو الآن يشارك في هذا المؤتمر الأول من نوعه الذي يربط الذكاء الاصطناعي بالرياضة.

ويتحدث أيضاً في المؤتمر الهولندي كلارنس سيدورف المدرب العالمي جلسة ضمن اليوم الثاني تحمل عنوان «الأكاديميات الرياضية والتكنولوجيا».