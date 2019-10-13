رانييري مدرباً لسمبدوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عين نادي سمبدوريا الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري مدرباً له خلفاً لأوزيبيو دي فرانشيسكو المقال من منصبه بعد البداية السيئة لنادي مدينة جنوى، حيث يحتل المركز الأخير في الدوري المحلي.

وللمفارقة، حل رانييري بدلاً من دي فرانشيسكو بطريقة مؤقتة بعد إقالة الأخير من تدريب نادي روما في مارس/‏آذار الماضي.

وعلى الرغم من عدم نجاحه في قيادة فريق العاصمة إلى احتلال مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، فقد نجح رانييري في إعادة التوازن إلى فريق العاصمة، بعد أن دافع عن ألوانه كلاعب.