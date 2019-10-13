اكتمال التحضيرات لاستضافة بطولة التسامح العربية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي عن اكتمال الترتيبات لاستضافة بطولة التسامح العربية الجامعية لكرة قدم الصالات والتي تقام برعاية كريمة من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، الرئيس الفخري للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، وسوف تحتضن أبوظبي البطولة من 30 أكتوبر الجاري حتى 7 نوفمبر المقبل،بمشاركة 14 دولة عربية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي الثاني لعام 2019 الذي عقد في العاصمة أبوظبي، برئاسة الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد، وحضور الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري نائب الرئيس، والدكتور حمد كرم الكعبي الأمين العام، والدكتور هاشم الزعابي وخالد الرابوي وسلمى الخييلي أعضاء مجلس الاتحاد، وعلي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد.

وقال الدكتور سعيد حمد الحساني رئيس الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي إن الاتحاد أكمل جميع الإجراءات التحضيرية واللوجستية المتعلقة باستضافة الحدث الرياضي في العاصمة أبوظبي.

وكشف الدكتور علي بن حرمل عن ارتفاع عدد الممارسين للأنشطة الرياضية في 35 جامعة إلى 4500 طالب وطالبة، مشيراً إلى اعتماد قياس مؤشرات أداء عمل الاتحاد لتحقيق الأهداف.

كما أكد الدكتور حمد كرم الكعبي على أهمية تواجد ومشاركة الدولة في المحافل الرياضية العالمية.