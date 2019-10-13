شكرا لقرائتكم خبر عن أربيل يفاوض الروماني مارين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي

قامت الهيئة الإدارية لنادي أربيل الرياضي العراقي بمفاتحة المدرب الروماني، إيوان مارين، لكي يتولى قيادة الفريق الأول خلفاً للمدرب المستقيل أكرم أحمد سلمان، الذي قدّم استقالته من تدريب الفريق الأسبوع الماضي.

وقال مصدر في النادي، إن الإدارة تنتظر رد المدرب الروماني، مؤكداً، أن هناك أسماء تدريبية أخرى وضعتها الإدارة على الطاولة؛ من أجل اختيار أحدها لقيادة فريق أربيل في حال عدم الاتفاق مع المدرب الروماني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أربيل يفاوض الروماني مارين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.