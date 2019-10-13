شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد 14 ميدالية فى ثانى أيام بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز المنتخب الوطني للتايكوندو 14 ميدالية في ثاني أيام بطولة العالم الشاطئية والتي انطلقت أمس الجمعة وتستمر حتى 13 أكتوبر بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، والتي ينظمها الاتحاد الأفريقي برئاسة اللواء أحمد فولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي.

وتوج لاعبو المنتخب المصري ب 14 ميدالية بواقع 6 فضيات و 8 برونزيات ، وجاءت الميداليات الفضية في مسابقات: زوجي +30 سنة، وجماعي شباب -17 سنة، وفردي شباب -17 سنة، وفردي بنات -17 سنة، وجماعي سيدات +17 سنة، وجماعي رجال +30 سنة.

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وجاءت الميداليات البرونزية في مسابقات: زوجي -17 سنة، وجماعي بنات -17 سنة، وزوجي +17 سنة، وزوجي -30 سنة، وفردي شباب -17 سنة، وفردي سيدات -30 سنة، وجماعي مشترك فري ستايل، وفردي شباب -17 سنة فري ستايل.

وفازت مصر أمس بالميدالية البرونزية في منافسات الزوجي فري ستايل (-17 عام) والذي يمثله اللاعبان أحمد شادي وفيروز نوار. فيما توج بالميداليتين الذهبية والفضية فريقي الزوجي التايلندي.