أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 12 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 12 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، استاد السلام يستضيف مباراة الزمالك وجينيراسيون بدورى الأبطال

استاد السلام يستضيف مباراة الزمالك وجينيراسيون بدورى الأبطال.. رسميا

أخطر اتحاد الكرة نادى الزمالك رسميًا بخوض مواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، على استاد السلام الدولى، فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

إبراهيم نور الدين حكمًا لودية مصر وبتسوانا

استقر اتحاد الكرة على تعيين الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، لإدارة ودية منتخب مصر وبتسوانا المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

طارق حامد فى رسالة غامضة من معسكر المنتخب: طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى

أطلق طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر، رسالة غامضة، خلال تواجده فى معسكر الفراعنة الحالى، استعدادًا لمواجهة بتسوانا وديًا المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

سباق سرعات.. تغيير مركز الحراس.. واستمرار تأهيل شيكا فى الزمالك قبل القمة

خصص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، فقرة بدنية خاصة للاعبين، قاموا بأدئها بجيمانيزيوم النادى قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وذلك تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال.

بوطيب ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد العودة من فرنسا

انتظم المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادى فى ميت عقبة، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل عليها.

فايلر يتحفظ على إجراء تغييرات فى تشكيل الأهلي أمام الزمالك

يتحفّظ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على إجراء تغييرات جذرية في تشكيل الفريق خلال مباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

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فايلر يطلب برنامجا خاصا لتجهيز 11 لاعبا لمباراة القمة

طلب رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من مساعده توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية وضع برنامج استشفائى لـ11 لاعباً دولياً المنتظر انتظامهم فى التدريبات الجماعية يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.

عبد الحفيظ يعلن موعد انضمام الدوليين لتدريبات الأهلي

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن اللاعبين الدوليين سينتظمون فى تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل استعداداً لمواجهة الزمالك فى قمة مواجهات الأسبوع الرابع بمسابقة الدورى والمقرر لها مساء السبت المقبل.

الزمالك يجدد مفاوضات عبد العاطى لتدعيم الوسط بعد إصابة زيزو بالصليبى

أعاد مسئولو نادى الزمالك فتح ملف تدعيم خط الوسط بعد تعرض محمود عبد العزيز زيزو للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، خلال مشاركته أمام مصر المقاصة، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

رسمياً.. 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا

تلقى اتحاد الكرة مخاطبات أمنية تفيد بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام بتسوانا المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.