سوبر كورة.. "الحاوي" يقود ثورة الغاضبين من فايلر في الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم حالة الاستقرار الفني والإداري التي يعيشها مسئولي الأهلي، في ظل تحسن أداء فريق الكرة ومواصلة عروضه القوية تحت القيادة الفنية الجديدة للسويسري رينيه فايلر، إلا أن الوضع الراهن لا يروق لبعض اللاعبين في صفوف الفريق الأحمر، في ظل السياسة التي يتبعها المدير الفني في إشراك اللاعبين واختيار القوام الأساسي للأهلي.
ويشتكي أكثر من لاعب في الأهلي من ابتعادهم عن المشاركة بالأهلي رغم أنه من العناصر أصحاب الخبرة والقوام الأساسي للفريق الأحمر على مدار السنوات الماضية، ويرغبون في إعادة النظر من المدرب السويسري بشأن حصولهم على الفرصة والمشاركة الأساسية.
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