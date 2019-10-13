شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم السبت 12/ 10/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 12/ 10/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها طارق حامد فى رسالة غامضة من معسكر المنتخب: طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى، واستاد السلام يستضيف مباراة وجينيراسيون بدورى الأبطال.. رسميا.

طارق حامد فى رسالة غامضة من معسكر المنتخب: طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى

أطلق طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر، رسالة غامضة، خلال تواجده فى معسكر الفراعنة الحالى، استعدادًا لمواجهة بتسوانا وديًا المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

هل يسير محمود علاء وجمعة على نهج جنش وحامد فى أزمتهم مع الزمالك؟

سلك طارق حامد قائد فريق الزمالك، نفس الطريق الذى سبق واتبعه محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأبيض، للتعبير عن غضبهم من تأخر مجلس الإدارة فى تعديل عقودهم، ليتبقى محمود علاء وعبد الله جمعة اللذان حصلوا على وعود بتعديل عقودهم ومازال الأمر معلقًا، ولم يخرج أى منهما عن النص حتى الوقت الحالى.

استاد السلام يستضيف مباراة الزمالك وجينيراسيون بدورى الأبطال.. رسميا

أخطر اتحاد الكرة نادى الزمالك رسميًا بخوض مواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، على استاد السلام الدولى، فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يواجه المنيا وديًا استعدادًا لقمة الدورى

يخوض فريق الزمالك بقيادة الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، مباراة ودية أمام المنيا، غدًا الأحد، فى إطار استعدادات الفريق الأبيض للقاء الأهلي المقرر له يوم 19 أكتوبر الجارى فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى.

بوطيب ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد العودة من فرنسا

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انتظم المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب النادى فى ميت عقبة، عقب انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل عليها.

سباق سرعات.. تغيير مركز الحراس.. واستمرار تأهيل شيكا فى الزمالك قبل القمة

خصص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، فقرة بدنية خاصة للاعبين، قاموا بأدئها بجيمانيزيوم النادى قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وذلك تحت قيادة الإسباني رودريجيز مدرب الأحمال.

الزمالك يجدد مفاوضات عبد العاطى لتدعيم الوسط بعد إصابة زيزو بالصليبى

أعاد مسئولو نادى الزمالك فتح ملف تدعيم خط الوسط بعد تعرض محمود عبد العزيز زيزو للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، خلال مشاركته أمام مصر المقاصة، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

سوبر كورة يكشف مفاجأة.. الزمالك يفاوض كهربا للعودة للقلعة البيضاء

فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مصادر مطلعة داخل نادى الزمالك دخول النادى فى مفاوضات مع محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، عن طريق وكيل أعماله وبعض المقربين من اللاعب، لعودته مرة أخرى لصفوف القلعة البيضاء، وإنهاء الخلافات الدائرة حاليا.

الزمالك يهزم إنتر كلوب ويواجه سبورتنج فى نهائى بطولة أفريقيا لليد