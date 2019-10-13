شكرا لقرائتكم خبر عن هل طلب فايلر ضم حارس مرمى للأهلي في الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ضم حارس مرمى للفريق خلال انتقالات الشتاء المقبلة ؟ سؤال فرض نفسه على الساحة الكروية المصرية بصفة عامة وبين جدران القلعة الحمراء على وجه الخصوص لاسيما بعدما تحدثت بعض التقرير عن رغبة المدرب الجديد للأهلي في تدعيم حراسة المرمى.

مصدر في الأهلي ، قال أن فايلر لم يتحدث إطلاقاً عن تدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق خلال انتقالات الشتاء المقبل ، موضحاً أن المدير الفني مقتنع تماماً بقدرات ثلاثي حراس المرمى ، محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلى لطفي.

وأوضح المصدر أن فايلر يرى أن محمد الشناوي يقدم بشكل جيد للغاية في المباريات كما ان شريف إكرامي وعلى لطفي يجتهدان في التدريبات وجاهزان للمشاركة في أي وقت.

وتابع المصدر: هل يمكن أن يطلب فايلر ضم حارس مرمى جديد قبل أن يُشاهد جميع حُراس الفريق في مباريات رسمية؟

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وشدد المصدر ذاته على أن المدرب السويسري مقتنع تماماً بقدرات الحُراس الثلاثة وليس منطقياً أن يُفكّر في ضم حارس جديد إلا قبل مشاهدة جميع الحراس في مباريات رسمية وخلال إختبارات مُتعدة.

وقال المصدر أن فايلر تحدث بشكل جيد عن الشناوي بعد مشاركته أساسياً في جميع المباريات التى قاد المدرب السويسري الفريق فيها ، كما أبدى المدرب السويسري قناعته وإعجابه التام بقدرات شريف إكرامي وشخصيته ودوره كأحد "كباتن" الفريق ، بالإضافة لأعجابه بقدرات على لطفي.