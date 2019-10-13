أمير عبد الحميد : جنش الأحق بحراسة الزمالك حال العودة لمستواه المعهود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكد أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلى الأسبق أن محمود جنش حارس مرمى الزمالك الأحق بحراسة عرين الفريق الأبيض حال عودته من الإصابة ووصوله لقمة تألقه اللافت مثلما حدث فى الموسم الماضى . وأضاف امير عبد الحميد فى تصريحات لتايم سبورت أن الخبرات التى يمتلكها جنش فى الوقت الحالى تجعله أفضل من محمد عواد الحارس الأساسى فى الوقت الحالى بالرغم من تألق الأخير خلال الفترة الحالية . Advertisements وكشف حارس مرمى الأهلى الأسبق أن الزمالك يمتلك حاليا ثلاث حراس على أعلى مستوى وهو جنش وعواد ومحمد أبو جبل مؤكدا أن الأخير لو حصل على فرصة كاملة سيكون الحارس الأساسى لأبناء ميت عقبة نظرا لقوته وخبراته الطويلة فى الدورى .

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