شكرا لقرائتكم خبر عن "الزوجان" على ونور يُغازلان اللقب الرابع فى القفص الزجاجي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في 2017، توج الثنائي المصري الشهير الزوجان علي فرج ونور الطيب ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والتي أقيمت بولاية فيلادلفيا ليكونا أول زوجين يحملان هذا اللقب معاً، بعدما فاز فرج في النهائي على مواطنه محمد الشوربجي بثلاثة أشواط دون رد بواقع 11 /9 و12 /10 و11 /7.

كما فازت الطيب في نهائي فئة السيدات على مواطنتها رنيم الوليلى لاعبة وادي دجلة بثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع 8 /11 و11/ 4 و5 /11 و11/7 و11/5.

من جديد يعود التحدي للثنائي المصري الذي يستعد لخوض منافسات الدور النهائي في نسخة 2019، حيث تواجه نور الطيب المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، منافستها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الخامسة، فيما يلتقي علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول مع محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني والمتوج بثلاث نسخ من أمريكا المفتوحة للاسكواش أعوام 2014، 2016، 2018.

علي فرج ونور الطيب توجا بثلاث ألقاب معاً حتى الآن وهم بطولة الجمهورية للاسكواش مرتين والتي تقام تحت رعاية الاتحاد المصري، وبطولة أمريكا المفتوحة مرة واحدة كما ذكرنا سابقاً وفي حالة حصد الثنائي المصري هذا اللقب سوياً سيكون لقبهما الرابع.

الخليج 365 يسلط الضوء على التتويج الأخير للزوجين المصريين في الصور التالية:

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علي فرج



نور ورنيم



علي فرج والشوربجي



علي فرج وكأس البطولة