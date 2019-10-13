تعرف على شروط الترشح فى مركز شباب الجزيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز شباب الجزيرة اليوم السبت بعض الشروط التى يجب توافرها فى الاعضاء التى ترغب فى الترشح بانتخابات مجلس الاداراة جديد لدورة 2019 / 2023 وذلك قبل فتح باب الترشح وخوض الانتخابات الشهر القادم والتى ينافس فيها عدد كبير من الأعضاء .
وتقام انتخابات مركز شباب الجزيرة تحت الإشراف القضائى بمساعدة 150 مندوبًا من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للإشراف على 70 لجنة انتخابية
وأنهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، برئاسة الدكتور أشرف البجيرمى، استعداداتها لانتخابات مركز شباب الجزيرة.
وجاءت الشروط فى كالتالى :
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