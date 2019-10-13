نشرة أخبار سوبر كورة.. طارق حامد يرفض الإغراءات.. ونور الدين حكما لودية مصر وبتسوانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.
الزمالك يدرس استعادة أيمن حفني في الشتاء بسبب "ساسي"
دخل سيرجيو راموس قائد منتخب اسبانيا تاريخ منتخب الماتادور بعد أن تواجد فى التشكيل الأساسى أمام النرويج، فى اللقاء المحدد له التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت بملعب "وليفال ستاديوم"، ضمن منافسات المجموعة السادسة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020".
هل يُفاجئ فايلر المدير الفنى للأهلى الجميع ويدفع بـ"محمد محمود" فى لقاء القمة؟ وهل ينجح ميتشو المدير الفنى للزمالك فى تجهيز مصطفى فتحى سريعاً للحاق بلقاء القمة، سؤال فرضه البعض قبل ايام من قمة الكرة المصرية السبت المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى.
تعيين إبراهيم نور الدين لإدارة لودية منتخب مصر وبتسوانا
القى ستيفن جيرارد نجم فريق ليفربول السابق والمدير الفنى الحالى لـ جلاسكو رينجرز الاسكتلندى الضوء على تصدر الريدز لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، على هامش مشاركته فى مباراة أساطير ليفربول مع رينجرز، اليوم السبت.
تلقى طارق حامد نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر اتصالات مكثفة من وكلاء اللاعبين للاستفسارعن حقيقة أزمته مع الفريق الأبيض وماذا ينوى اللاعب خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل البحث عن عروض خارجية له.
كشفت تقاريرإعلامية اليوم السبت، عن استعداد نادى برشلونة لبيع نجمه الكرواتى إيفان راكيتيتش، خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة فى يناير، فى ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة فى المباريات خلال الموسم الحالى.
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