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نشرة أخبار سوبر كورة.. طارق حامد يرفض الإغراءات.. ونور الدين حكما لودية مصر وبتسوانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى المصرية والعالمية.

الزمالك يدرس استعادة أيمن حفني في الشتاء بسبب "ساسي"

يدرس مسئولي نادي الزمالك استعادة أيمن حفني لاعب فريق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد تراجع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض في الفترة الماضية.

 

 

راموس الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب إسبانيا

 

دخل سيرجيو راموس قائد منتخب اسبانيا تاريخ منتخب الماتادور بعد أن تواجد فى التشكيل الأساسى أمام النرويج، فى اللقاء المحدد له التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت بملعب "وليفال ستاديوم"، ضمن منافسات المجموعة السادسة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020".

هل تشهد مباراة القمة مشاركة مصطفى فتحى ومحمد محمود؟

 

هل يُفاجئ فايلر المدير الفنى للأهلى الجميع ويدفع بـ"محمد محمود" فى لقاء القمة؟ وهل ينجح ميتشو المدير الفنى للزمالك فى تجهيز مصطفى فتحى سريعاً للحاق بلقاء القمة، سؤال فرضه البعض قبل ايام من قمة الكرة المصرية السبت المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى.

 

تعيين إبراهيم نور الدين لإدارة لودية منتخب مصر وبتسوانا

 

قرر اتحاد الكرة ، تعيين الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، لإدارة ودية منتخب مصر وبتسوانا المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية.

 

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رسميا .. استاد السلام يستضيف مواجهة الزمالك وجينيراسيون

 

أخطر اتحاد الكرة نادى الزمالك رسميًا، بخوض مواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، على استاد السلام الدولى، فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

 

 

جيرارد: محمد صلاح وزملائه يقدمون مستوى مميز مع

 

القى ستيفن جيرارد نجم فريق ليفربول السابق والمدير الفنى الحالى لـ جلاسكو رينجرز الاسكتلندى الضوء على تصدر الريدز لجدول ترتيب هذا الموسم، على هامش مشاركته فى مباراة أساطير ليفربول مع رينجرز، اليوم السبت.

 

طارق حامد يرفض اغراءات وكلاء اللاعبين ويبحث عن حل أزمته مع الزمالك

 

تلقى طارق حامد نجم وسط الزمالك ومنتخب مصر اتصالات مكثفة من وكلاء اللاعبين للاستفسارعن حقيقة أزمته مع الفريق الأبيض وماذا ينوى اللاعب خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل البحث عن عروض خارجية له.

تقارير.. يستعد لبيع راكيتيتش في يناير

 

كشفت تقاريرإعلامية اليوم السبت، عن استعداد نادى برشلونة لبيع نجمه الكرواتى إيفان راكيتيتش، خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة فى يناير، فى ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة فى المباريات خلال الموسم الحالى.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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