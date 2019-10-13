نشرة أخبار سوبر كورة.. طارق حامد يرفض الإغراءات.. ونور الدين حكما لودية مصر وبتسوانا

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الزمالك يدرس استعادة أيمن حفني في الشتاء بسبب "ساسي"

يدرس مسئولي نادي الزمالك استعادة أيمن حفني لاعب فريق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد تراجع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض في الفترة الماضية.

راموس الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب إسبانيا دخل سيرجيو راموس قائد منتخب اسبانيا تاريخ منتخب الماتادور بعد أن تواجد فى التشكيل الأساسى أمام النرويج، فى اللقاء المحدد له التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت بملعب "وليفال ستاديوم"، ضمن منافسات المجموعة السادسة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020". هل تشهد مباراة القمة مشاركة مصطفى فتحى ومحمد محمود؟ هل يُفاجئ فايلر المدير الفنى للأهلى الجميع ويدفع بـ"محمد محمود" فى لقاء القمة؟ وهل ينجح ميتشو المدير الفنى للزمالك فى تجهيز مصطفى فتحى سريعاً للحاق بلقاء القمة، سؤال فرضه البعض قبل ايام من قمة الكرة المصرية السبت المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى.

تعيين إبراهيم نور الدين لإدارة لودية منتخب مصر وبتسوانا