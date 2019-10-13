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سلمي خالد تحقق فضية بطولة العالم الشاطئية التايكوندو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

حققت سلمى خالد لاعبة منتخب التايكوندو المركز الثانى بالميدالية الفضية فى منافسات بطولة العالم الشاطئية للبومزا و التى تقام  في سهل حشيش بالغردقة .

 

 وتعد فضية سلمى هى الميدالية الثانية لمصر حيث توج أمس الزوجى الفرى ستايل فيروز نوار و  أحمد حسن الميدالية البرونزية   فى البطولة

يشارك فى البطولة 9 دول هى مصر، والمغرب، واسبانيا، وألمانيا، والسعودية، وليبيا، وروسيا، والعراق، والبحرين.

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 وتقام البطولة بمشاركة 76 لاعبا ولاعبة يمثلون 14 دولة ،  بالإضافة إلى كوريا الجنوبية التي تشارك بفريق للعروض مكون من 15 لاعبا ولاعبة

تضم 23 لاعب و لاعبة هم نور محمد جندي، وعلي أحمد بدر، وإباء أحمد كمال، ومحمد عبد العظيم، وإبراهيم ممدوح، وسيف مجدي، وعبد الفتاح متولي، وسندس عطية القط، وتسنيم محمود، وسناء سليمان، وهند عبد الحفيظ، وسلمى حسني، وعبد الله مرعي، ومحمد حجازي، وعبد الله حسن، ومحمد أبو ليلة، وأحمد أبو شادي، وعامر فوزي، وشهد عبدالفتاح وشهد ابراهيم وفيروز نوار، وروان عمر، وجنى عبد الرازق.

 

منتخب التايكوندو (2)
منتخب التايكوندو (2)

منتخب التايكوندو (1)
منتخب التايكوندو (1)

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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