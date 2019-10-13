شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. الزمالك يدرس استعادة أيمن حفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولي نادي الزمالك استعادة أيمن حفني لاعب فريق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت اندلعت أزمة قيد أيمن حفني لاعب المقاصة الحالي والزمالك السابق، بعد فشل قيده في قائمة الفريق الفيومي للموسم الحالي، وحرمان المقاصة من جهوده حتى يناير المقبل.

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وكشف الجهاز الفني للمقاصة في تصريح سابق أن سبب عدم قيد أيمن حفني يعود إلى خطأ إداري داخل الفريق يتحمل مسئوليته الجميع داخل النادي.

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