شكرا لقرائتكم خبر عن تم توقيع العقود.. جروس مدربًا للأهلي حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل

اكد المراسل السعودي وليد الخضير أن نادي أهلي جدة وقع مع المدرب السويسري جروس منذ قليل ليصبح المدير الفني لفريق أهلي جدة حتي نهاية الموسم الحالي.

وان المباراة الأولى للمدرب السويسري ستكون من أمام الحزم الاسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واكد المراسل السعودي ان إدارة الراقي رفضت جروس في بداية الموسم ووقعت معه الآن لأنها ترى أنه مدرب المرحلة الحالية فقط لكي ينقذ الفريق من النتائج السلبية التي تعرض لها في الجولات السابقة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.