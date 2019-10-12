شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد عن حمدالله: ليس لدي وقت للرد علي هذا الشخص والان مع التفاصيل
قال هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية الحالي ومنتخب المغرب السابق انه ليس لديه وقت للرد علي المهاجم الدولي المغربي عبد الرازق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي الذي وصفه انه سبب المشاكل التي تعرض بها اللاعب خلال معسكر منتخب المغرب قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.
وأضاف رينارد:"الأمر لا يحتاج إلى تعليق مني، كما أنني لم ألتق بهذا الشخص، الحياة جميلة الآن وليس لدي أي وقت لأضيعه في الرد عليه"
يذكر أن المهاجم المغربي غادر معسكر منتخب بلاده الإعدادي للبطولة الأفريقية في يونيو الماضي، بعد دخوله في أزمات مع عدد من لاعبي الفريق والمدير الفني وقتها رينار.
كانت هذه تفاصيل خبر رينارد عن حمدالله: ليس لدي وقت للرد علي هذا الشخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.