شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد عن حمدالله: ليس لدي وقت للرد علي هذا الشخص والان مع التفاصيل

قال هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية الحالي ومنتخب المغرب السابق انه ليس لديه وقت للرد علي المهاجم الدولي المغربي عبد الرازق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي الذي وصفه انه سبب المشاكل التي تعرض بها اللاعب خلال معسكر منتخب المغرب قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

وأضاف رينارد:"الأمر لا يحتاج إلى تعليق مني، كما أنني لم ألتق بهذا الشخص، الحياة جميلة الآن وليس لدي أي وقت لأضيعه في الرد عليه"

يذكر أن المهاجم المغربي غادر معسكر منتخب بلاده الإعدادي للبطولة الأفريقية في يونيو الماضي، بعد دخوله في أزمات مع عدد من لاعبي الفريق والمدير الفني وقتها رينار.