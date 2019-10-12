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تعرف على موعد عودة ميسي إلى الأرجنتين

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أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن موعد عودة الأسطورة وقائد ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

وقال سكالوني في تصريحات عبر الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين على "تويتر": "ميسي لم ينضم إلى المنتخب بسبب عقوبة الإيقاف".

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اعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن تواجد ميسي في قائمة منتخب الأرجنتين بشهر نوفمبر والتي سيلعب فيها الارجنتين امام البرازيل وديا في الرياض.

وأوضح: "أما أجويرو فإنه عانى من مشكلة ولم يتدرب بنسبة 100% مع فريقه، ولذلك فضلنا عدم انضمامه لكنه سينضم رفقة ميسي إلى صفوف المنتخب في فترة التوقف الدولي المقبلة".

وكان ميسي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 3 أشهر بدءا من 2 أغسطس الماضي، بسبب اتهامه لمسؤولي الكونميبول بالفساد بعد نسخة كوبا أمريكا الأخيرة خلال مباراة الأرجنتين والبرازيل.

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