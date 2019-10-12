شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة ميسي إلى الأرجنتين والان مع التفاصيل

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن موعد عودة الأسطورة وقائد برشلونة ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

وقال سكالوني في تصريحات عبر الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين على "تويتر": "ميسي لم ينضم إلى المنتخب بسبب عقوبة الإيقاف". Advertisements اعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن تواجد ميسي في قائمة منتخب الأرجنتين بشهر نوفمبر والتي سيلعب فيها الارجنتين امام البرازيل وديا في الرياض.

وأوضح: "أما أجويرو فإنه عانى من مشكلة ولم يتدرب بنسبة 100% مع فريقه، ولذلك فضلنا عدم انضمامه لكنه سينضم رفقة ميسي إلى صفوف المنتخب في فترة التوقف الدولي المقبلة".

وكان ميسي تعرض لعقوبة الإيقاف لمدة 3 أشهر بدءا من 2 أغسطس الماضي، بسبب اتهامه لمسؤولي الكونميبول بالفساد بعد نسخة كوبا أمريكا الأخيرة خلال مباراة الأرجنتين والبرازيل.