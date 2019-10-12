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أرسنال يدخل في سباق التعاقد مع مهاجم إيندهوفن

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أكدت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، عن دخول نادي أرسنال الإنجليزي سباق التعاقد مع دونيل مالين، مهاجم ايندهوفن الهولندي.

ويرغب الجانرز في التعاقد مع مالين خلال الفترة المقبلة بسبب مستواه المميز الذي يقدمة مع إيندهوفن في الموسم الجاري.

حيث لعب صاحب الـ20 عاما، 18 مباراة هذا الموسم مع الفريق في جميع المسابقات، سجل 16 هدف وصنع 6 آخرين.

منافسة قوية للتعاقد مع مالين

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وأشارت الصحيفة البريطانية، إن وريال مدريد وميلان وأرسنال يدخلون منافسة قوية للتعاقد مع مالين المتألق في صفوف ايندهوفن هذا الموسم.

وكان مالين قد لعب ضمن صفوف أرسنال من 2015 حتى 2017 مع فرق الشباب، قبل مغادرة اللاعب للفريق.

برشلونة يبحث عن بديل سواريز

يذكر أن الصحافة الإسبانية أكدت في الأسبوع الجاري، أن برشلونة يضع مالين على رأس خياراته لتدعيم هجوم الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل خلافة الأوروجوياني لويس سواريز

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