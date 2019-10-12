"إمبراطورية زيدان" في ريال مدريد.. "الثالث" ينضم للتدريبات

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زيدان رفقة زوجته وابنه ثيو

دفع المدير الفني لريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان، بابنه الثالث ثيو، في مران الفريق الملكي، الجمعة، حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية.

وثيو الابن الثالث لزيدان الذي مثل ريال مدريد، بعد الحارس لوكا (21 عاما) المعار إلى راسينغ سانتاندير، وإنزو (24 عاما) لاعب وسط أفيس البرتغالي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن زيدان أقحم ابنه الثالث ثيو (17 عاما)، ضمن الحصة التدريبية الصباحية، الجمعة.

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وكشفت الصحيفة الرياضية أن استدعاء ثيو للحصة التدريبية جاء بسبب الغيابات التي يعانيها الفريق الملكي، حيث يفتقد الريال خدمات كل من خيمس رودريغيز ولوكاس فاسكيز وإبراهيم دياز، إضافة إلى اللاعبين الدوليين.

وظهر إنزو لأول مرة مع ريال مدريد عام 2011 تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث لم يكن عمره آنذاك يتجاوز 16 سنة، أما لوكا فبدأ مع الريال في عهد كارلو أنشيلوتي الذي كان زيدان مساعدا له آنذاك.

وقالت "ماركا" إن الوقت حان الآن ليظهر ثيو مهاراته أمام جماهير ريال مدريد، رغم صغر سنه.