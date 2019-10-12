رسميًا.. «راموس» يحطم رقم «كاسياس» ويدخل تاريخ المنتخب الإسباني

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مدافع وقائد فريق ريال مدريد، سيرجيو راموس، تاريخ المنتخب الإسباني بعدما أصبح أكثر من لعب بقميص منتخب «لاروخا» عبر التاريخ، بعد مشاركته في مباراة المنتخب أمام النرويج في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.
وحطم سيرجيو راموس الرقم بعدما تخطى الأسطورة إيكر كاسياس الذي كان يتصدر قائمة أكثر من شارك بقيمص إسبانيا بـ167 مباراة، حيث أصبح راموس أكثر من شارك بقميص اللاروخا بـ168 مباراة.
ويأتي في المركز الثالث تشافي هرنانديز بـ133 مباراة، وفي المركز الرابع أندريس إنييستا بـ131 مباراة، أمام في المركز الخامس فيأتي الحارس زوبيزاريتا بـ126 مباراة.
يذكر أن راموس، سجل 21 هدفاً بقميص المنتخب الإسباني وحقق 125 انتصارًا، وحصل على بطولتين لأمم أوروبا 2008 و2012، بالإضافة إلى كأس العالم 2010.
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