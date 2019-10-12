شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين يدير لقاء مصر وبوتسوانا الودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، تعيين طاقم تحكيم بقيادة الدولي إبراهيم نور الدين، ليتولى إدارة مباراة مصر وبوتسوانا الودية، المقرر إقامتها، الإثنين المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب.

ويعاون «نور الدين» المساعدان أحمد حسام وسمير جمال، ومعهم أحمد الغندور حكمًا رابعًا.