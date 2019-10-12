شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين يدير لقاء مصر وبوتسوانا الودي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، تعيين طاقم تحكيم بقيادة الدولي إبراهيم نور الدين، ليتولى إدارة مباراة مصر وبوتسوانا الودية، المقرر إقامتها، الإثنين المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب.
ويعاون «نور الدين» المساعدان أحمد حسام وسمير جمال، ومعهم أحمد الغندور حكمًا رابعًا.
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم نور الدين يدير لقاء مصر وبوتسوانا الودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.