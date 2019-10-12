فيديو.. إيطاليا تتخطي اليونان وتحسم التأهل لـ يورو 2020

السبت 12 أكتوبر 2019 منتخب إيطاليا Advertisements أنس عبد الغني نجح منتخب إيطاليا في تحقيق فوز ثمين وغالي على اليونان وحسم تأهله رسميا لمنافسات بطولة يورو 2020، بعدما تغلب على اليونان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بملعب الأوليمبيكو، ضمن مرحلة التصفيات.

وأحرز ورجينيو الهدف الأول لإيطاليا بالدقيقة 63 من ركلة جزاء، وضاعف فيديريكو بيرنارديسكي النتيجة بالدقيقة 78 بتسديدة من خارج المنطقة. ورفع الأزوري رصيده إلى 21 نقطة (العلامة الكاملة) من 7 انتصارات في صدارة المجموعة العاشرة، بينما تجمد رصيد اليونان عند 5 نقاط بالمركز الخامس.

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