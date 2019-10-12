شوط أول سلبي بين إيطاليا واليونان في تصفيات يورو 2020

السبت 12 أكتوبر 2019 منتخب إيطاليا انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي بين منتخبي إيطاليا واليونان وذلك في المباراة التي تجمعهما حاليًا، ضمن منافسات دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

ولم يشهد الشوط الأول أي فرصة محققة للمنتخب الإيطالى علي مرمى منتخب اليونان، لينتهي الشوط بدون أهداف. Advertisements وبدأت إيطاليا المباراة بتشكيل مكوّن من :- ” دوناروما – فيراتي – دامبروسيو – سبينازولا – بونوتشي – إنسينى – أتشيربى – باريلا – جورجينو – كييزا – أموبولي “. ويتصدر المنتخب الإيطالى ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 18 نقطة، بينما يحتل اليونان المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

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