شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأخضر تصل الأردن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) meiss20وصلت بعثة المنتخب الوطني السعودي برئاسة ياسر المسحل إلى مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمّان، وكان في استقبال البعثة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق.
وكان سفير فلسطين في المملكة باسم الآغا، في وداع بعثة «الأخضر»، والتقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بمطار الأمير نايف بالقصيم قبل مغادرتهم إلى فلسطين مرورا بالأردن.
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الأخضر تصل الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.