شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأخضر تصل الأردن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) meiss20

وصلت بعثة المنتخب الوطني السعودي برئاسة ياسر المسحل إلى مطار الملكة علياء الدولي بالعاصمة الأردنية عمّان، وكان في استقبال البعثة نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن محمد العتيق.

وكان سفير فلسطين في المملكة باسم الآغا، في وداع بعثة «الأخضر»، والتقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بمطار الأمير نايف بالقصيم قبل مغادرتهم إلى فلسطين مرورا بالأردن.