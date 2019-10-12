شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق والقادسية حبايب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مع نظيره القادسية بهدفين لكل منهما، في مباراة ودية مغلقة جمعتهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام اليوم (السبت)

وكان القادسية البادئ بالتسجيل في بداية الشوط الثاني من المباراة، وعادل النتيجة البرازيلي روجيريو للاتفاق في الدقيقة 61، وضاعف فارس الدهناء النتيجة بهدف ثان سجله نفس اللاعب في الدقيقة 83 قبل أن يعادل القادسية النتيجة قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.

ويستعد الاتفاق لمواجهة الشباب السبت القادم في الرياض وذلك ضمن الجولة الـ7 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهة أخرى، وضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية في نادي الاتفاق شارك لاعبو النواخذة في فعالية «كرة القدم العمياء»، والمقدمة من أكاديمية برشلونة لكرة الصغار احتفالاً باليوم العالمي للإبصار والتي نظمها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» ضمن فعاليات موسم الإبداع «تنوين» لعام 2019.