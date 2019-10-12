شكرا لقرائتكم خبر عن الفتح بطلاً لبطولة الأحساء للسباحة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)توج عضو إدارة الاتحاد السعودي للسباحة جاسم الغريب نادي الفتح بطلاً لبطولة أندية الأحساء والمراكز الأولمبية والهيئات بمجموع نقاط 1963 فيما حلّ نادي الروضة ثانياً بمجموع 817 والعدالة ثالثا 651 والنجوم رابعاً 122 نقطة.
وشهدت البطولة مشاركة 99 سباحا تنافسوا على 62 سباقا على مدى يومين لخمس مراحل سنية وبإشراف 21 حكماً، وذلك في مسبح نادي هجر بالأحساء.
وتأتي تلك البطولة استمرارا لمنافسات المناطق تنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية ولتحقيق الأزمنة المؤهلة لبطولات المملكة والتي يسعى الاتحاد من خلالها بمشاركة السباحين المتميزين المحققين للأرقام التأهيلية بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية.
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