شكرا لقرائتكم فايلر يطلب تقرير عن لاعبي الأهلي المُعارين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتحدث فايلر مع مواطنه سيكوك بشأن إعداد تقرير عن جميع المُعارين من أجل التعرف على قدراتهم ومدى تاثيرهم مع أنديتهم ولياقتهم والعديد من الأمور الأخرى التي ستُحدد موقفهم من العودة للقلعة الحمراء من عدمها.
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