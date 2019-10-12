شكرا لقرائتكم فايلر يطلب تقرير عن لاعبي الأهلي المُعارين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من السويسرى صاحب الأصول المغربية شعيب سيكوك، محلل الأداء في الفريق إعداد تقرير مُنتظم عن لاعبي الأهلي المُعارين.

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ويمتلك الأهلي أكثر من لاعب مُعار في الدوري المحلي أبرزهم ، ناصر ماهر "سموحة" ،عمرو جمال وأحمد علاء "طلائع الجيش" ، محمد شريف "انبي" ، فوزي الحناوي "سموحة" والثلاثي المعار للجونة أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار.

وتحدث فايلر مع مواطنه سيكوك بشأن إعداد تقرير عن جميع المُعارين من أجل التعرف على قدراتهم ومدى تاثيرهم مع أنديتهم ولياقتهم والعديد من الأمور الأخرى التي ستُحدد موقفهم من العودة للقلعة الحمراء من عدمها.