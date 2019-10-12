شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعتمد دورى القسم الثانى ويعلن موعد انطلاق المسابقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة على اعتماد دورى المحترفين للقسم الثانى بداية من الموسم المقبل 2020 / 2021 على أن يتم إبلاغ جميع الأندية خلال اليومين المقبلين وقبل انطلاق المسابقة المقرر انطلاقها يوم 20 اكتوبر الجارى .

ومن المقرر هبوط سبعة أندية من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالقسم الثانى وبقاء خمسة أندية فقط من كل مجموعة مع صعود ثلاثة فرق من القسم الثالث حتى يتكون دورى المحترفين بالقسم الثانى من 18 ناديا أسوة بالدورى الممتاز وهو ما يتيح لمسئولى الجبلاية تسويقه .