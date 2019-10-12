شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يقرر خصم 250 ألف جنيه من محمود حمد بعد طرده أمام دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر إيهاب جلال المدير الفنى للمصري البورسعيدى خصم 250 ألف جنيه من محمود حمد لاعب الفريق الأول بعد طرده خلال المباراة الودية التي جمعت الفريق أمس بنظيره فريق وادي دجلة مع ايقاف اللاعب عن التدريب مع الفريق الأول لمدة شهر .

كما قرر الجهاز الفني أيضاً خصم مبلغ 50 ألف جنيه من أحمد عادل ميسي الوافد الجديد للفريق من الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الأخيرة مع ايقافه عن التدريب مع الفريق الأول لمدة شهر أيضاً.

كان المصرى البورسعيدى قد تلقى هزيمة بالأمس أمام وادى دجلة بهدفين مقابل هدف ، وهو ما جعل إيهاب جلال ينزعج من أداء بعض اللاعبين ، بعدما تلقى الفريق هزيمة مفاجئة بالدورى امام الإتحاد السكندرى بهدف مقابل للاشئ وهى ما عطلت مسيرة الفريق .