شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يقرر خصم 250 ألف جنيه من محمود حمد بعد طرده أمام دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما قرر الجهاز الفني أيضاً خصم مبلغ 50 ألف جنيه من أحمد عادل ميسي الوافد الجديد للفريق من الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الأخيرة مع ايقافه عن التدريب مع الفريق الأول لمدة شهر أيضاً.
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