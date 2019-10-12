شكرا لقرائتكم يد الزمالك تصعد إلى نهائى أفريقيا بعد الفوز على إنتر كلوب الأنجولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره انتر كلوب الأنجولى بنتيجة 30 /18 فى إطار نصف نهائى البطولة الإفريقية للأندية المقامة فى الرأس الأخضر . يسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز بهذا اللقب للمرة ال 12 فى تاريخه لمواصلة التربع على عرش أفريقيا . ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع نظيره سبورتنج فى نهائى مصرى خالص غدا الأحد. وتأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على رد ستار الإيفوارى فى دور الثمانية، بينما تاهل سبورتنج بالفوز على فاب الكاميرونى. Advertisements ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من ، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى. بينما حقق أيضا فريق سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الاول بالفوز على كلا من انتر كلوب الانجولى ورد ستار الإيفواري و جى اس كى الكونغولي واتليتكو الرأس الأخضر. يشارك سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .

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