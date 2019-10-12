شكرا لقرائتكم مدرب سبورتنج يتحدث عن مواجهة الزمالك بنهائي أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال القصبي في تصريحات تلفزيونية: "لاعبي فريقي قدموا بطولة جيدة للغاية حتى الآن بالوصول للنهائي لأول مرة في تاريخ الفريق".

وأضاف المدير الفني "الفرق الافريقية مستواها تطور في الفترة الماضية بعد أن كانت السيادة لأندية شمال إفريقيا في السنوات الماضية".

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متابعًا "مجموعتنا كانت قوية للغاية في البطولة، والدليل هو وصول 3 فرق منها للمربع الذهبي".

وعن مواجهة نادي الزمالك، قال أسر القصبي "سنواجه فريق كبير تعود على هذه الأجواء، فريق يضم مجموعة قوية من الجهاز الفني واللاعبين، ولكن أملك الآمال للظهور بمستوانا في المباراة والفوز باللقب".