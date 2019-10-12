شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى ينهي مرانه الأخير استعدادا لموجهة جنوب افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ادى المنتخب الاولمبى تدريبه الاخير تحت قيادة شوقى غريب استعدادا للبروفة الثانية مع منتخب جنوب افريقيا غدا فى تمام الساعة الثامنة باستاد القاهرة فى اطار استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة كأس الامم الافريقية تحت ٢٣ سنة والتى تقام في مصر خلال الشهر القادم شارك فى التدريب جميع اللاعبين وحاول غريب خلاله معالجة الأخطاء التى وقع فيها بعض اللاعبين فى اللقاء الاول حيث استغرق التدريب ساعتين واشتمل على تدريبات اللياقة البدنية تم تقسيم اللاعبين الى ثلاث مجموعات واختتم المران بتقسيمة بين فريقين ركز خلالها غريب على الجمل التكتيكية والخططية التى سيخوض بها المباراة بالاضافة بضرورة استغلال الكرات الثابتة امام مرمى الخصم وحذر غريب اللاعبين من ارتكاب الاخطاء داخل منطقة الجزاء التى تسببت فى احتساب ضربتى جزاء فى اللقاء الاول وظهر جميع اللاعبين بمستوى جيد وتنافس شريف بينهم من اجل الدخول فى القوام الاساسى للمنتخب قبل انطلاق البطولة.

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