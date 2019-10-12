شكرا لقرائتكم الزمالك يدرس استعادة أيمن حفني في الشتاء بسبب "ساسي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولي نادي الزمالك استعادة أيمن حفني لاعب فريق مصر المقاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد تراجع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض في الفترة الماضية. ويرغب مجلس إدارة نادي الزمالك في عودة حفنى مرة أخري للاستفادة من امكانيات اللاعب في تدعيم خط الوسط ، وفتح مسئولو الأبيض خطوط اتصال مع أيمن حفني للعودة مجدداً للقلعة البيضاء خاصة أن اللاعب لم يتم قيده مع مصر المقاصة خلال فترة القيد الماضية، وفي حال موافقة اللاعب سيتم فتح الأمر مع مجلس المقاصة حتي يتم فسخ التعاقد بالتراضي مع اللاعب الذي وقع لمدة 3 مواسم للفريق الفيومي مع بداية الموسم الجاري.

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