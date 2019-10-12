شكرا لقرائتكم هل تشهد مباراة القمة مشاركة مصطفى فتحى ومحمد محمود؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هل يُفاجئ فايلر المدير الفنى للأهلى الجميع ويدفع بـ"محمد محمود" فى لقاء القمة؟ وهل ينجح ميتشو المدير الفنى للزمالك فى تجهيز مصطفى فتحى سريعاً للحاق بلقاء القمة، سؤال فرضه البعض قبل ايام من قمة الكرة المصرية السبت المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى.

محمد محمود يغيب عن مباريات الأهلى منذ تسعة أشهر عندما أُصيب فى يناير الماضى بقطع فى الرباط الصليبى خلال مشاركته الثانية مع الأهلى، وبعد مشاركته الأخيرة فى التدريبات وظهوره فيها بشكل جيد تساءل البعض حول إمكانية استعانة فايلر باللاعب القادم للأهلى فى يناير الماضى أمام الزمالك باعتباره يمتلك مهارات وقدرات فنية خاصة.

وفى الزمالك يبدو الأمر مُتشابهاً بالنسبة لمصطفى فتحى، لكن الأخير غائب منذ فترة قليلة لكنه غير جاهز للمباراة المرتقبة ليطرح الزملكاوية سؤالاً منطقياً: هل يقوم ميتشو بتجهيز اللاعب لتدعيم الفريق فى القمة المقبلة.

وتأتى رغبة جماهير الاهلى والزمالك فى مشاركة محمد محمود أو مصطفى فتحى باعتبارهما "عنقود" مهارات لا يختلف عليها أحد ودائماً ما يكون لها دور فى حسم مثل هذه المواجهات الكُبرى.